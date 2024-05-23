Взрыв произошел в Днепре

Мощный взрыв произошел днем 23 мая в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

Что именно горит, не сообщается.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 12:12 мск в Днепропетровской области и еще восьми регионах Украины была введена воздушная тревога.

В этот же день серия взрывов произошла в Харькове.

Утром 23 мая сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне. Взрывы были слышны в прибрежных районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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