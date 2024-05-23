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Крупнейший производитель вина в РФ сменил владельца

«Кубань-Вино» перешла под управление структуры Россельхозбанка

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Госкомпания «РСХБ-Финанс» получила в управление принадлежавшие челябинскому олигарху Александру Аристову активы холдинга «Ариант». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «РСХБ-Финанс» является структурой Россельхозбанка. Речь идет об агрофирмах «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». При этом владельцем бизнеса останется Росимущество.

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать активы в счет «незаконного обогащения» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В результате активы крупнейшего российского производителя вина были национализированы.

До этого объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщала, что Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность имущественные и денежные средства частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти».

Ранее «Макфа» обжаловала решение суда о национализации.

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