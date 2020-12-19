Радимов поделился мнением об уходе Тедеско из «Спартака»

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением об уходе Доменико Тедеско из московского «Спартака», передает «СЭ».

Напомним, специалист заявил о том, что не будет продлевать контракт с красно-белыми после поражения от петербургского «Зенита» (1:3).

«Непонятно, почему он именно сейчас решил об этом сказать, но не факт, что ему предложили бы новый контракт после такого матча», — сказал Радимов.

Контракт немецкого наставника истекает летом 2021 года.

Ранее Радимов предсказал чемпионство «Зенита» по итогам нынешнего сезона чемпионата России.