Радимов поделился мнением об уходе Тедеско из «Спартака»
Андрей Черников
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Экс-футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением об уходе Доменико Тедеско из московского «Спартака», передает «СЭ».
Напомним, специалист заявил о том, что не будет продлевать контракт с красно-белыми после поражения от петербургского «Зенита» (1:3).
«Непонятно, почему он именно сейчас решил об этом сказать, но не факт, что ему предложили бы новый контракт после такого матча», — сказал Радимов.
Контракт немецкого наставника истекает летом 2021 года.
Ранее Радимов предсказал чемпионство «Зенита» по итогам нынешнего сезона чемпионата России.