Олимпийская чемпионка Татьяна Навка негативно высказалась о четверных прыжках в фигурном катании.

«Это же колоссальная нагрузка на позвоночник, связки, позвоночник. Они еще не сформировались, не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. С ужасом думаю, что их ждет в 40 лет», — сказала Навка эфире радио «Комсомольская правда».

Также Навка отметила, что она не хочет, чтобы ее 6-летняя дочь исполняла четверные прыжки.

«Есть танцы на льду. Я очень хочу, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Не верю, что она будет прыгать. Надеюсь, она услышит меня», — добавила она.

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