Навка негативно высказалась о четверных прыжках в фигурном катании
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка негативно высказалась о четверных прыжках в фигурном катании.
«Это же колоссальная нагрузка на позвоночник, связки, позвоночник. Они еще не сформировались, не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. С ужасом думаю, что их ждет в 40 лет», — сказала Навка эфире радио «Комсомольская правда».
Также Навка отметила, что она не хочет, чтобы ее 6-летняя дочь исполняла четверные прыжки.
«Есть танцы на льду. Я очень хочу, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Не верю, что она будет прыгать. Надеюсь, она услышит меня», — добавила она.
Ранее Евгения Медведева рассказала о своих дальнейших планах.