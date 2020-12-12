Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2021 года, передает TSN.

«Я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча», — сказал Уайт.

Также он отметил, что знает о том, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья будет выступать в полутяжелой весовой категории.

Ранее Хабиб показал подготовку к бою с Джастином Гэтжи.