Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года
Андрей Черников
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2021 года, передает TSN.
«Я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча», — сказал Уайт.
Также он отметил, что знает о том, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья будет выступать в полутяжелой весовой категории.
Ранее Хабиб показал подготовку к бою с Джастином Гэтжи.