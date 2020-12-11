Суд оставил в силе приговор Робиньо за изнасилование

Апелляционный суд Италии оставил в силе приговор в отношении игрока бразильского «Сантоса» Робиньо за изнасилование, сообщает UOL.

Напомним, в ноябре 2019 года суд приговорил футболиста к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование албанской девушки. Инцидент произошел в Милане в январе 2013 года.

Защита игрока собирается подать апелляцию в кассационный суд.



Ранее футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан по подозрению в изнасиловании.