Черчесов высказался о базовых клубах России: у Хиддинка были две команды – ЦСКА и «Зенит»

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на YouTube-канале национальной сборной высказался о базовых клубах российской команды.

Черчесов отмечает, что у его предшественников – Хиддинка и Адвоката – были буквально две команды, откуда они брали игроков: ЦСКА и «Зенит».

По словам тренера, он бы от этого тоже не отказался.

«Из «Зенита» сейчас было достаточно много игроков на последнем сборе.

Из ЦСКА было четыре футболиста, не считая Фернандеса, которого не было. Этим блокам, особенно из ЦСКА, нужно время, чтобы приблизиться к тому высокому уровню», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.