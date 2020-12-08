Футболист сборной России прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов на странице национальной команды в Instagram прокомментировал результаты жеребьевки.

По мнению игрока, группа сборной России получилась равная, практически все команды равны, за исключением двух соперников, которых национальная команда на голову сильнее.

Баринов отмечает, что сборная России сделает все возможное и подойдет ко всем играм с полной концентрацией.

«Постараемся выйти с первого места. Будет тяжело, но мы будем стараться и биться», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.