Самедов считает, что Россия должна отбираться на ЧМ с первого места

Экс-игрок сборной России по футболу подвел итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передает Sport24.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Не вижу явного конкурента. Россия должна выходить с первого места. Я бы не сказал, что у хорватов безумно сильная команда», — сказал Самедов.



Ранее Деян Ловрен поделился ожиданиями от матчей с Россией в отборе на ЧМ-2022.