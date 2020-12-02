Шлеменко верит, что Хабибу смогут предложить $100 млн за бой

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал слова россиянина Хабиба Нурмагомедова о том, что он может вернуться в октагон за $100 млн, передает Sport24.

«Стоит ли платить за возвращение Хабиба $100 млн — будет зависеть от соперника. Например, если соперником будет Макгрегор... Если Хабиб озвучивает данную сумму, значит, такие разговоры ведутся», — сказал Шлеменко.

Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он заявил об уходе из спорта.



Ранее Хабиб рассказал о своем отношении к кулачным боям.