Зидан прокомментировал возможность отставки с поста главного тренера «Реала»

Донецкий «Шахтер» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Киеве и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Шахтера» забитыми мячами отметились Дентиньо и Манор Соломон.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможность отставки, передает Marca.

По словам тренера, он не собирается уходит в отставку. Зидан отмечает, что у него есть силы, и он готов отдать все, как и футболисты.

«Нужно поднять голову и думать о следующем матче», — добавил он.

Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 2:0

Голы: 1:0 — Дентиньо, 57; 2:0 — Соломон, 82.

Ранее «Локомотив» потерпел поражение от «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов.