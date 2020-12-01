Российский гонщик Мазепин будет выступать в «Формуле-1» за «Хаас»

Российский гонщик Никита Мазепин в следующем сезоне будет выступать в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» за команду «Хаас». Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба скудерии.

21-летний спортсмен станет четвертым отечественным пилотом в истории самой престижной гоночной серии после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.

По неофициальным данным, партнером Мазепина по команде станет Мик Шумахер.

Ранее сообщалось, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Сахира.