Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны

Испанская футболистка Паула Дапена отказалась почтить память экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, передает AS.

Перед товарищеским матчем между командами «Виахес Интерриас» и «Депортиво Абанка» спортсменки выстроились, чтобы почтить память форварда, но Дапена демонстративно отказалась участвовать в акции.

«Я отказалась соблюдать минуту молчания в честь насильника и тирана», — объяснила свой поступок Дапена.

Напомним, Марадона умер 25 ноября

Ранее сообщалось о том, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны.