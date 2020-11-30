Дмитрий Комбаров высказался об идее дать Хабибу звание Героя России

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался об идее дать бойцу Хабибу Нурмагомедову звание Героя России, передает Sport24.

«Я бы поддержал, если бы ему дали Заслуженного мастера спорта. Герои для меня — это люди, которые воевали, подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои», — сказал Комбаров.

24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он заявил об уходе из спорта.



Ранее Хабиб открыл секрет хорошего настроения.