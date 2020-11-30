Адвокат медсестры Марадоны рассказал обстоятельства смерти футболиста

Адвокат Родольфо Баке, представляющий интересы медсестры Диего Марадоны Даяны Гиселы Мадрид, рассказал новые обстоятельства смерти легендарного футболиста.

Чемпион мира 1986 года умер 25 ноября от остановки сердца. Следствие проверяет, заходила ли медсестра в комнату Марадоны и дала ли все необходимые лекарства.

«Марадона в среду (18 ноября), за неделю до смерти, упал и ударился головой. Но его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», — приводит слова Баке TN.

По словам адвоката, проблемам с сердцем футболиста не оказывалось должного внимания .

«За день до смерти артериальное давление Марадоны было 130-100 и пульс достигал 115. Для пациента-сердечника граница — это 80. То, что произошло, можно было предвидеть», — заявил Баке.

Ранее врач рассказал о попытках спасения Марадоны.