Врач рассказал о попытках спасения Марадоны

Врач Луке Леопольдо рассказал о попытках спасения Диего Марадоны.

Леопольдо заявил, что делал все возможное для спасения легендарного футболиста.

Напомним, что 25-го ноября Марадона скончался от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

29-го ноября в доме Леопольдо и прошли обыски после того, как дочери Марадоны выразили обеспокоенность назначенными медикаментами, которые принимал их отец.

После обысков врач провел пресс-конференцию, где со слезами на глазах заявил:

«Вы хотите знать, за что я несу ответственность? За то, что любил его, за то, что заботился о нем, за то, что продлил его жизнь, за то, что улучшал ее до самого конца».

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны.