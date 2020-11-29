Квят занял 11-е место на Гран-при Бахрейна
Андрей Черников
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Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюс Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна.
Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Замкнул тройку сильнейших его одноклубник Александр Албон.
Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», расположился на 11-й строчке.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.
Ранее болид гонщика «Формулы-1» Ромена Грожана взорвался во время Гран-при Бахрейна.