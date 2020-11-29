Бой Майка Тайсона и Роя Джонса закончился вничью

Выставочный бой между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим закончился вничью.

Поединок, прошедший в американском Карсоне, продлился все восемь раундов.

Согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, бой состоял из восьми раундов по две минуты.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года. Тогда он победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо пожелал удачи Майку Тайсону в бою против Роя Джонса.