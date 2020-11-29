Роналдиньо пожелал удачи Майку Тайсону в бою против Роя Джонса
Виктория Алексеева
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Именитый бразильский футболист Роналдиньо пожелал удачи американскому боксеру Майку Тайсону в бою против соотечественника Роя Джонса.
Боксеры сойдутся на ринге в выставочном поединке в ночь с 28 но 29 ноября. Бой пройдет в США.
Роналдиньо опубликовал в своем Instgaram совместную фотографию с Тайсоном, пожелав ему удачи.
«Удачи, легенда! Будет здорово снова увидеть тебя на ринге», — подписал он снимок.
Ранее сообщалось, что российский боксер Лебедев поделился ожиданиями от боя Тайсон — Джонс.