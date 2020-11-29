Роналдиньо пожелал удачи Майку Тайсону в бою против Роя Джонса

Именитый бразильский футболист Роналдиньо пожелал удачи американскому боксеру Майку Тайсону в бою против соотечественника Роя Джонса.

Боксеры сойдутся на ринге в выставочном поединке в ночь с 28 но 29 ноября. Бой пройдет в США.

Роналдиньо опубликовал в своем Instgaram совместную фотографию с Тайсоном, пожелав ему удачи.

«Удачи, легенда! Будет здорово снова увидеть тебя на ринге», — подписал он снимок.

Ранее сообщалось, что российский боксер Лебедев поделился ожиданиями от боя Тайсон — Джонс.