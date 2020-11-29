Форвард «Арсенала» Панченко — об игре с «Зенитом»: могли и выиграть

Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко прокомментировал результат матча против петербургского «Зенита» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба команды.

Встреча завершилась нулевой ничьей. После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 32 очками лидирует в турнирной таблице, «Арсенал» (14) располагается на 13-й строчке.

«Зенит» — очень квалифицированная команда, но мы все бились и заслужили как минимум ничью. Были хорошие моменты, могли и выиграть. Коллектив проявил себя на все 100 процентов», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что в «Зените» рассказали о травме Дзюбы.