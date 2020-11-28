Наставник «Динамо» Шварц прокомментировал разгромное поражение от «Ростова»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромное поражение от «Ростова».

Встреча завершилась со счетом 1:4.

«Мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность. Нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели», — передает слова специалиста сайт бело-голубых.



Ранее «Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ.