Поздняков поддерживает кандидатуру Иванова на пост главы ВФЛА
Андрей Черников
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержит кандидатуру Петра Иванова на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает РИА «Новости».
Поздняков отметил, что у Иванова есть опыт деятельности во главе Всероссийской федерации триатлона.
«Это очень важно. Человек должен иметь хорошую коммуникацию с международным спортивным сообществом. В силу известных причин для нас это во многом является приоритетом», — сказал Поздняков.
Ранее ревизор ВФЛА Игорь Голованов заявил о хищении средств в сборной России.