Поздняков поддерживает кандидатуру Иванова на пост главы ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержит кандидатуру Петра Иванова на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает РИА «Новости».

Поздняков отметил, что у Иванова есть опыт деятельности во главе Всероссийской федерации триатлона.

«Это очень важно. Человек должен иметь хорошую коммуникацию с международным спортивным сообществом. В силу известных причин для нас это во многом является приоритетом», — сказал Поздняков.



Ранее ревизор ВФЛА Игорь Голованов заявил о хищении средств в сборной России.