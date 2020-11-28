Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна.

Напомним, россиянин занял десятое место.

«Я вполне доволен тем, как прошла квалификация. Я был не слишком доволен своим кругом в третьем сегменте. Тем не менее, это была сильная сессия. Она дает нам возможности для успешной гонки», — передает слова Квята пресс-служба команды.



Ранее Квят занял десятое место в квалификации Гран-при Бахрейна.