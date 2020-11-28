Логинов стал десятым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Спортсмен прошел дистанцию за 48 минут 57 секунд и не допустил ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе (+19,6; 1). Третьим стал представитель Германии Эрик Лессер (+1.03,6; 1).

Российский биатлонист Александр Логинов занял десятое место (+2.19,2; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что первый этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Контиолахти

Индивидуальная гонка. 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 48.57,0 (0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +19,6 (1)

3. Эрик Лессер (Германия) — +1.03,6 (1)…

10. Александр Логинов (Россия) — +2.19,2 (2)…