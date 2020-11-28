На мэра Буэнос-Айреса подали в суд за действия полиции на прощании с Марадоной

Департамент по правам человека Министерства юстиции и по правам человека Аргентины подал в суд на мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету и вице-мэра столицы Диего Сантилью, сообщает Clarin.

Причиной подачи заявления стали действия сотрудников полиции по отношению к собравшимся на церемонии прощания с чемпионом мира 1986 года Диего Марадоной. По мнению департамента, правоохранительные органы проявили чрезмерную жестокость.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Во время гражданской панихиды между поклонниками Марадоны и полицией начались столкновения. Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ и водометы, чтобы толпа не прорвалась в зал дворца, где находился гроб экс-игрока.

Ранее сообщалось, что Марадона был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса.