Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, что в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА петербургский «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио», «Краснодар» — испанской «Севилье», а московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико».
В четвертом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА московский ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом».
Отметим, что помимо отрыва Португалии, к России приблизились Нидерланды.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 81,426
2. Англия — 85,997
3. Италия — 67,295
4. Германия — 66,570
5. Франция — 52,758
6. Португалия— 44,349
7. Россия — 37,882
8. Нидерланды —35,800
Ранее сообщалось, что матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.