Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру команды против «Фейеноорда»

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру московской команды, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, позиции Бистровича и Зайнутдинова не были привычными для них, а запасным футболистам ЦСКА не хватает игровой практики.

Гончаренко отмечает, что матч против «Фейеноорда» пропускали Фернандес, Дзагоева и Кучаев.

«Вышедшие сегодня потерялись в плане открывания, передач, взаимодействия», — добавил он.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.