В ISU прокомментировали возможный перенос ЧЕ по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал возможный перенос чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен пройти в хорватском Загребе с 25 по 31 января 2021 года, передает РИА «Новости».

«Я об этом не знаю. Это надо спрашивать у хорватов. Хорваты пока не поднимали этой темы. Официальной информации от них к нам не поступало», — сказал Лакерник.

Стоит отметить, что в хорватских СМИ появилась информация, что арену, на которой должны пройти соревнования, переоборудовали под госпиталь для больных COVID-19.

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