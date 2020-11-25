Месси выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о смерти соотечественника Диего Марадоны.

Легенда футбола скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Месси заявил, что день смерти Марадоны стал печальным для всех аргентинцев и для футбола.

«Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — написал Месси в Instagram.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о смерти Марадоны.