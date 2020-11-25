ФИФА объявила список номинантов на приз лучшему тренеру года
Карен Саркисян
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру года.
Список номинантов: Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Зинедин Зидан («Реал»).
Церемония состоится 17 декабря в онлайн-формате.
Голосование начнется 25 ноября и закончится 9 декабря.
Ранее ФИФА объявила список номинантов на приз лучшему футболисту года.