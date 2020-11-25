Арбитр подал заявление в суд о рассмотрении дела Широкова в общем порядке

Футбольный арбитр Никита Данченков подал заявление в суд о рассмотрении дела бывшего футболиста сборной России Романа Широкова в общем порядке, сообщает Sport24.

По информации источника, Данченков выразил свое несогласие с рассмотрением уголовного дела в отношении Широкова в особом порядке и направил мировому судье заявление, в котором попросил рассмотреть дело с допросом свидетелей и исследованием доказательств.

Напомним, что 10-го августа на любительском турнире «Кубок Селебрити» Широков набросился на арбитра, ударил его кулаком в лицо и бросился добивать ногами.

15-го сентября в отношении футболиста было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

11-го ноября сторона Данченкова подала жалобу генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову о переквалификации уголовного дела в отношении Широкова на покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении арбитра.