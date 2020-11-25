Нападающий «Лацио» поделился эмоциями от победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Риме и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Лацио» забитыми мячами отличились Чиро Иммобиле (2) и Марко Пароло. В составе «Зенита» — Артем Дзюба.

После игры нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился эмоциями от победы своей команды, передает Football Italia.

По словам нападающего, он выложился на поле и хотел сделать вклад в успехи команды и качественную работу его партнеров, которую они проделали в предыдущих матчах.

Иммобиле отмечает, что мечтает увидеть себя среди игроков, сотворивших историю клуба и итальянского футбола.

«Я разделяю всю заслугу тренера и моих товарищей по команде, поскольку они позволяют мне выкладываться по максимуму», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.