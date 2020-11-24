Харитонов объяснил, почему согласился на перемирие с Яндиевым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов высказался об извинениях избившего его экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.

Спортсмен заметил, что все люди имеют право на ошибку — стороны конфликта уже помирились и закрыли все вопросы.

«Не хочу никаких уголовных дел, преследований... Я воспитываю шестерых детей, Адам — четырех. А у детей должен быть отец.

Считаю, что человек имеет право на ошибку. Однако повторять ошибки человек не должен. От этого я тоже не застрахован. В школе мог где-то повздорить. Это было и в моей практике, я не святой человек. Сейчас мы повзрослели, взвесили и исправили эти ошибки», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

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