Тим включил Рублева в топ-5 лучших теннисистов в 2020 году

Австрийский теннисист Доминик Тим включил россиянина Андрея Рублева в топ-5 лучших игроков в 2020-м году, передает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По словам теннисиста, в 2020-м году Рублев был в пятерке лучших, потому что выиграл больше всего титулов и у него был адский год. Тим считает нынешний рейтинг хорошим.

«Кроме Роджера, он завершил свой сезон после Австралии», — добавил он.

Напомним, что Доминик Тим проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.

Ранее Медведев рассказал о своем отношении к критике.