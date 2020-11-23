Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

22 ноября российский спортсмен в финале поединка в трех сетах одолел австрийского спортсмена Доминика Тима. Стоит отметить, что все матчи на турнире Медведев выиграл.

«Матч получился потрясающим. Одна из лучших побед. Три сета против такого великолепного игрока. Поздравляю Тима с победами и тем, чего ты достиг в этом сезоне. Благодаря своей карьере ты точно уже в учебниках тенниса», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Ранее сообщалось, что Медведев стал вторым россиянином, победившим на Итоговом турнире ATP.