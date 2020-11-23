Баста рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Карпиным

Российский рэпер и продюсер, владелец ростовского СКА Василий Вакуленко (Баста) поделился подробностями конфликта с главным тренером футбольного «Ростова» Валерием Карпиным, передает «Матч ТВ».

В 2018 году футбольный клуб выступил против проведения концерта Басты на своем стадионе. Однако мероприятие все же было проведено, его смогли посетить около 35 тыс. человек. После этого футбольный тренер раскритиковал состояние газона на арене.

«Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько», — заявил Баста.

Ранее сообщалось, что Карпин высказался о победе над «Рубином».