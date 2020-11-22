Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отреагировала на раскритиковавшего Гран-при России журналиста из США Филиппа Херша, передает Sport24.

Напомним, Херш раскритиковал организаторов соревнований за несоблюдение санитарных норм.

«Мы, спортсмены, близко к друг другу не подходим, все ходим в масках, живем по одному. Да, мы обнимаемся с наставниками, но мы работаем вместе. То, что он говорит — мне непонятно», — сказала Нугуманова.

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