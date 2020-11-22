«Ротор» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
Андрей Черников
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Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
В турнирной таблице РПЛ волжане занимают 15 место, набрав 8 очков. Уральцы расположились на 11 месте, имея в активе 16 баллов.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 15-й тур
«Ротор» — «Урал» — 0:0
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