«Ротор» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

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Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице РПЛ волжане занимают 15 место, набрав 8 очков. Уральцы расположились на 11 месте, имея в активе 16 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 15-й тур
«Ротор» — «Урал» — 0:0

Ранее сообщалось о том, что Джано Ананидзе планирует закончить карьеру из-за травм.