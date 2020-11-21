Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче 9-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Тоттенхэма» отличились Сон Хын Мин и Джовани Ло Чельсо.

После игры главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды, передает BBC.

По словам тренера, для «Манчестер Сити» все могло быть и лучше, потому что у команды были моменты, но не получилось их реализовать. Гвардиола отмечает, что «Тоттенхэм» создал два или три момента в своих контратаках и в итоге выиграли игру.

«Мы знали, что нельзя пропускать первыми. Команды Моуриньо пользуются такими ситуациями. Ты совершаешь ошибку и они наказывают тебя», — добавил он.



Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.