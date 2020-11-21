Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, как она мотивирует себя, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 21 ноября спортсменка заняла второе место на Гран-при России.

«Мне трудно мотивировать себя, когда не понимаю, для чего это. Это, битва с самой собой. Каждый вечер, когда я перебарываю себя, я думаю: «Я молодец», — сказала Косторная.



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