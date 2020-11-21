Туктамышева поделилась эмоциями от победы на Гран-при России
Андрей Черников
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при, который проходит в Москве, передает «Чемпионат.com».
«Я просто хочу насладиться этим моментом. Надеюсь, что этот старт придаст мне воодушевления работать дальше. Сейчас хочется просто отдыхать», — сказала Туктамышева.
Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира.
Ранее Туктамышева стала победительницей Гран-при России по фигурному катанию.