Туктамышева поделилась эмоциями от победы на Гран-при России

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при, который проходит в Москве, передает «Чемпионат.com».

«Я просто хочу насладиться этим моментом. Надеюсь, что этот старт придаст мне воодушевления работать дальше. Сейчас хочется просто отдыхать», — сказала Туктамышева.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира.

Ранее Туктамышева стала победительницей Гран-при России по фигурному катанию.