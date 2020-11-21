Туктамышева поделилась эмоциями от победы на Гран-при России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при, который проходит в Москве, передает «Чемпионат.com».

«Я просто хочу насладиться этим моментом. Надеюсь, что этот старт придаст мне воодушевления работать дальше. Сейчас хочется просто отдыхать», — сказала Туктамышева.



Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира.



Ранее Туктамышева стала победительницей Гран-при России по фигурному катанию.