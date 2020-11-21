Наставник «Зенита» Семак подвел итоги матча против «Ахмата»
Андрей Черников
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Наставник петербургского «Зенита» Семак подвел итоги матча против грозненского «Ахмата», передает «Чемпионат.com».
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2.
«Непростая игра, как и ожидалось. Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех моментах, которые у нас были во втором тайме», — сказал Семак.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).