Наставник «Зенита» Семак подвел итоги матча против «Ахмата»

Наставник петербургского «Зенита» Семак подвел итоги матча против грозненского «Ахмата», передает «Чемпионат.com».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2.

«Непростая игра, как и ожидалось. Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех моментах, которые у нас были во втором тайме», — сказал Семак.



Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).