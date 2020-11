Журналист из США обратится с жалобой из-за нарушений на Гран-при России

Американский журналист Филипп Херш намерен обратиться с жалобой в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за нарушений антиковидных мер на Гран-при России, который в эти дни проходит в Москве.

«В России пренебрежительно относятся к правилам ISU, разрешая обниматься, целоваться в щеку спортсменам без масок и их тренерам, сидящим в непосредственной близости в кисс-энд-край.

Конечно, я обращусь в организацию для расследования этого события. Однако получить от них быстрый ответ практически нереально», — написал Херш в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года в мужской одиночной программе Алексей Ягудин усомнился в возможности проведения международных турниров в этом сезоне.

Check out pages 5 and 6 of these "strongly recommended" general guidelines for ISU competitions, "including individual Grand Prix events" https://t.co/LBSZGlPPDc and item 11.4 of the sport specific guidelines https://t.co/jqSHZHWqa0