Разгром России от Сербии объяснили стечением обстоятельств
Анастасия Мартыненко
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал разгромное поражение сборной России от команды Сербии в матче шестого тура Лиги наций, передает «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сербской сборной. Стоит отметить, что из-за этого поражения сборная России не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки чемпионата мира — 2022.
«Если оттолкнуться от того, что писали о поражении сборной в прессе и соцсетях, напрашивается вывод – вау, нас разорвали! Позор! Кошмар! Катастрофа! Но те, кто видел матч, понимают: такой результат – стечение обстоятельств, не более», — заявил Иванов.
Ранее сообщалось, что Божович может стать новым наставником сборной Сербии.