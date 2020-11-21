Разгром России от Сербии объяснили стечением обстоятельств

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал разгромное поражение сборной России от команды Сербии в матче шестого тура Лиги наций, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сербской сборной. Стоит отметить, что из-за этого поражения сборная России не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки чемпионата мира — 2022.

«Если оттолкнуться от того, что писали о поражении сборной в прессе и соцсетях, напрашивается вывод – вау, нас разорвали! Позор! Кошмар! Катастрофа! Но те, кто видел матч, понимают: такой результат – стечение обстоятельств, не более», — заявил Иванов.

Ранее сообщалось, что Божович может стать новым наставником сборной Сербии.