У Дивеева диагностировано сотрясение мозга и перелом носа со смещением
Вадим Балканов
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Стала известна степень серьезности повреждения 21-летнего защитника московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, полученного в матче шестого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.
По информации «Чемпионата», у футболиста диагностировано сотрясение мозга и перелом носа со смещением.
Точный срок восстановления Дивеева будет объявлен позднее.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался в преддверии матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо».