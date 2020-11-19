Джокович прокомментировал поражение от Медведевым на турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Во втором туре соревнований Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

После матча Джокович прокомментировал свое поражение, передает официальный сайт ATP.

По словам сербского теннисиста, он плохо себя чувствовал, допустил несколько ошибок и у него упал уровень игры, физической подготовки в целом. Джокович отмечает, что он изо всех сил пытался найти правильный ритм, но с таким теннисистом, как Медведев, сделать это сложно.

«Он очень умный теннисист. Он был лучшим и заслужил победу», — добавил он.

Напомним, что вне зависимости от результата матча против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира ATP с первого места в квартете. Его следующем соперником станет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.