Черчесов не расстроился отсутствию Дзюбы после разгрома от Сербии

Главной тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о капитане команды Артеме Дзюбе после разгрома (0:5) от Сербии в гостевом матче Лиги наций.

Напомним, что форвард не был вызван в национальную команду после появления в сети его интимного видео.

«Зачем возвращаться к вопросу, который закрыт? Мы не хотим об этом говорить, а вы опять этот вопрос педалируете. Дзюба нам добавляет многое в игре — другое дело, что его по той или иной причине нет. Считаю, это было правильное решение», — цитирует специалиста Sport24.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния в Белграде.

Ранее Газзаев отреагировал на разгромное поражение сборной России.