Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

Во втором туре соревнований отечественный спортсмен обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Вне зависимости от результата поединка против аргентинца Диего Шварцмана Медведев с первого места в квартете вышел в полуфинал. Там его оппонентом будет либо Рафаэль Надаль из Испании, либо представитель Греции Стефанос Циципас.

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