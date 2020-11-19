Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР
Анатолий Ильинский
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Во втором туре соревнований отечественный спортсмен обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
Вне зависимости от результата поединка против аргентинца Диего Шварцмана Медведев с первого места в квартете вышел в полуфинал. Там его оппонентом будет либо Рафаэль Надаль из Испании, либо представитель Греции Стефанос Циципас.