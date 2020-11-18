Адвокат Харитонова рассказал о плохом состоянии подзащитного

Александр Кравцов, адвокат российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова, рассказал о плохом состоянии своего подзащитного, передает ТАСС.

Напомним, что после драки с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым Харитонова положили в одну из московских больниц.

«Сергей плохо себя чувствует. У него дезориентация из-за сотрясения мозга», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что адвокат Харитонова намерен направить письмо генеральному прокурору РФ.