Федор Емельяненко мог завершить карьеру из-за пандемии коронавируса

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко мог завершить профессиональную карьеру из-за невозможности проводить бои во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

По словам российского бойца, расцвет сил уже прошел, он это чувствует, но стараюсь держаться в строю, понимая, что возраст уже дает о себе знать. Емельяненко отмечает, что у него пока хорошая скорость и физическая сила, но есть хронические травмы, которые дают о себе знать при больших нагрузках.

«Семья ждет завершения карьеры. Понимают, что по контракту у меня еще два боя, поэтому живут спокойно», — сказал он.

Ранее Федор Емельяненко раскритиковал Петра Яна за говорливость.